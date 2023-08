Processo seletivo da Prefeitura SP oferta 800 vagas com salários de até R$ 6 mil

Direto da redação

A Prefeitura SP, por meio das unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), oferecem mais de 800 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades do novo processo seletivo da Prefeitura SP são para trabalhar nas áreas de serviços, comércio e da construção civil. Os salários oferecidos chegam a R$ 6.000 por mês.

Como se inscrever no processo seletivo da Prefeitura SP?

As vagas podem ser consultadas no Portal Cate (https://cate.prefeitura.sp.gov.br) ou indo a uma das unidades físicas. Ao se candidatar para qualquer vaga é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital). As inscrições serão recebidas até a próxima quarta-feira, dia 9 de agosto.

Vagas temporárias para eventos – Na segunda-feira (7), ainda é possível participar diretamente de processos seletivos para mais de 600 vagas em eventos no autódromo de Interlagos, executando atividades operacionais a partir do próximo dia 14 de agosto. Para estas, não é necessário realizar inscrição prévia, apenas comparecer ao Cate Interlagos às 9h, na Av. Interlagos, nº 6.122.

A maioria das vagas não exige experiência, mas requer escolaridade a partir do ensino fundamental completo. Será dada preferência para candidatos que tenham fácil acesso ao Autódromo de Interlagos e com disponibilidade para trabalhar a partir de 14 de agosto. O pagamento é por diárias que variam entre R$ 110 e R$ 120, serão fornecidos vale transporte e refeição no local.

Entre as vagas disponibilizadas no processo seletivo da Prefeitura SP estão 416 para auxiliar de limpeza, 20 para operador de estacionamento, 68 para controlador de trânsito, e 160 postos para operador de tráfego. Algumas das atividades ocorrem por turnos, sendo verificada a disponibilidade de cada candidato.

De acordo com o processo seletivo da Prefeitura SP, o segmento de supermercados desponta nessa semana oferecendo mais de 250 vagas para diferentes funções. Entre elas, mais de 50 para operador de caixa, com salários que variam de R$ 1.340 a R$ 1.700, sendo necessário ter completado o ensino médio e, para a maioria, ter seis meses de experiência. Das oportunidades, 40 delas possuem carga-horária de 6h diárias, com escala 6×1.

Para repositores de mercadoria, em supermercados e lojas, também há mais de 50 vagas no processo seletivo da Prefeitura SP. Deste montante, 30 delas são destinadas a pessoas que residem próximo à zona leste, sendo necessário ter ensino fundamental completo e seis meses de experiência. Algumas posições não exigem experiência, mas o candidato precisa comprovar escolaridade no nível médio. Para diversas regiões da cidade, os salários variam entre R$ 1.370,38 e R$ 1.801.

Saindo do setor de varejo, também estão disponíveis mais de 120 vagas para ajudantes de carga e descarga de mercadoria. É necessário ter seis meses de experiência e a escolaridade é a partir do fundamental completo. O salário vai de R$ 1.399,20 até R$ 1.808.

Outra função que concentra grande número de vagas no processo seletivo da Prefeitura SP é a de auxiliar de limpeza, também com mais de 120 postos em diversos estabelecimentos de toda a capital paulista. A escolaridade necessária varia entre fundamental completo e incompleto e parte das oportunidades não exige conhecimento anterior na atividade. A faixa salarial vai de R$ 1.320 a R$ 1.830.