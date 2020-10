Professores de Taboão visitam alunos da Escola Municipal Bilíngue para Surdos

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) de Taboão da Serra realizou na sexta-feira, 9 de outubro, um Drive da Saudade em comemoração ao Dia das Crianças. Inicialmente a ideia era que alunos e professores pudessem se reencontrar, de forma breve, na escola. Porém, como a unidade atende 43 alunos, os funcionários resolveram fazer o inverso: ir à casa de cada um dos estudantes.

De acordo com a diretora Marcia de Jesus Temoteo, a ideia de ir ao encontro dos alunos foi garantir que todos fossem lembrados.

“Como nossos alunos não residem perto da escola e nem possuem carro para o translado, resolvemos ir até eles. Assim, potencializamos a ação e garantimos que todos fossem lembrados”, disse. “O momento é de cuidados e atenção, mas seguindo todas as orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) nos empenhamos para tornar esse encontro o mais divertido e seguro possível”, finalizou Marcia.

A breve visita aos alunos foi organizada por período, e com seus respectivos professores. Nem a chuva intensa impediu o reencontro. Além de um abraço seguro através de um avental descartável, cada aluno recebeu um kit cinema, com balde e milho de pipoca, salgadinho, refrigerante, doces diversos e um jogo educativo. A compra das lembranças foi feita com a contribuição e envolvimento de cada um dos 33 profissionais da escola.

A aluna Cibele Dantas foi uma das primeiras a receber a visita dos professores e, por áudio, agradeceu a iniciativa. “Eu amei. Não esperava devido à pandemia e amei mesmo. Estou muito agradecida. Obrigada Márcia e a todos os professores. Estou com muita saudade de vocês e espero mesmo que isso passe logo para que a gente se veja com mais frequência. Adorei a surpresa”, afirmou.

A coordenadora pedagógica Atália Marina Soares de Jesus, destacou que o dia foi de alegria e que além da breve visita, a ideia foi levar uma mensagem de esperança.

“Segundo a pedagoga Esther García Schmah, a criança aprende não só pelas orientações que recebe dos adultos, mas sobre tudo pelo que veem neles”, afirmou. Hoje com muita alegria e com os corações cheios de saudade saímos para rever nossos alunos. Nem mesmo a chuva nos segurou. Nosso objetivo com essa ação foi transmitir aos alunos que tudo isso passará e que eles são muito importantes”, finalizou Atália.