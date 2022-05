Projeto Artes Marciais Kids em Taboão da Serra está com inscrições abertas para crianças entre 4 e 6 anos

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Esportes e Lazer(SEMEL), promove o projeto Artes Marciais Kids, voltado para crianças com idades entre 4 e 6 anos de idade. As inscrições permanecem abertas enquanto restar vagas, e para se candidatar o responsável deve ir até o um dos núcleos que oferecem as aulas levando o RG da criança que participará do curso, além do comprovante de endereço.

O projeto, que já contava com as aulas de judô e ginástica artística, agora apresenta duas novas modalidades: capoeira e karatê, e em breve o kung fu será adicionado à lista. Os núcleos que apresentam estas aulas, além da sede da Secretaria de Esportes (CEPIM), são o Ginásio Ayrton Senna da Silva, o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Monte Alegre e o Parque Olívio Nóbrega (Linear da Família). Cada unidade conta com aulas diferentes.

“Os responsáveis poderão contar com mais opções de artes marciais para inscrever os pequenos e temos o plano de sempre expandir este projeto, com mais núcleos e mais modalidades esportivas”, afirma Olívio Nóbrega, secretário de Esportes.

Mestre Ney Carvalho e Sensei Manoel Carlos, responsáveis pelo Departamento de Artes Marciais da SEMEL, afirmam que as modalidades são importantes para a formação das crianças. “Na proposta do Kids, nossos profissionais utilizam atividades lúdicas, pré-elaboradas e inserem nestas os princípios básicos da atividade de luta, como respeito, companheirismo e responsabilidade”, explicaram.

Serviço:

Judô, karatê capoeira e ginástica artística

Secretaria de Esportes e Lazer (CEPIM)

Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888

Capoeira e karatê

Ginásio Ayrton Senna da Silva

José Francisco dos Santos, 120, Jardim Helena

Telefone: (11) 4787-3476

Capoeira, karatê, judô e ginástica artística

CIE Monte Alegre

Rua Antônio Pestana, 326, Parque Monte Alegre

Telefone: (11) 4701-4556

Capoeira e karatê

Parque Olívio Nóbrega (Linear Inocoop)