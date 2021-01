Prouni divulga nesta terça-feira (19) aprovados na primeira chamada

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira (19) o Prouni (Programa Universidade para Todos) divulga a lista de candidatos aprovados na primeira chamada. Para consultar a lista, clique aqui. O resultado da segunda chamada será divulgado em 1º de fevereiro.

Os nomes selecionados têm até a próxima quarta-feira para apresentar os comprovantes das informações apresentadas durante a inscrição. O Prouni é um programa do governo que fornece bolsas de estudos parciais e integrais para estudantes em universidades particulares, baseados em critérios como o desempenho do candidato no Enem, entre outros.