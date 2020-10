RCRambiental promove Economia Circular Solidária e une meio ambiente e fonte de renda

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Com foco na capacitação de munícipes para transformar “lixo” em dinheiro, a RCRambiental promove o Economia Circular Sustentável em meio a Pandemia para gerar oportunidade de renda e preservação do meio ambiente. A empresa que tem sede em Taboão da Serra aposta na confecção de dispensers de álcool em gel.

“O que estamos fazendo aqui é um eixo dos três ‘S’”: Sustentabilidade, saúde e social”, explica o CEO Eduardo Gomes. Ele entende que a sustentabilidade se dá devido a reutilização de materiais como canos e conexões de PVC. O “S” de saúde ocorre por causa da ajuda ao combate da Covid-19, porque com o material reciclado foi feito dispensers de álcool em gel com acionamento com o pé. E o “S” social acontece com a capacitação das pessoas, que podem produzir e vender seus dispenser.

“Do ponto de vista social estamos propiciando que essas famílias gerem renda com o seu trabalho de maneira digna. Que eles possam viver, pelo menos nesse período da quarentena, com a produção desses dispensers”.

André Navarro, diretor da RCR Ambiental explicou que essa capacitação que proporciona uma oportunidade de renda aos munícipes é também uma ajuda ao meio ambiente. “A gente tem como missão retribuir para o planeta o que ele nos dá de forma gratuita”.

PARCERIA

Neste projeto, a RCRambiental tem como parceira a Exchange 4 Change Brasil, consultoria que impulsiona a transição para a Economia Circular no Brasil desde 2015 por meio da troca de conhecimento buscando soluções globais que podem ser adaptadas à realidade brasileira. “O HUB de Economia Circular foi uma iniciativa que a gente iniciou no final do ano passado com o objetivo de unir todos os elos da cadeia, justamente para trazer esse novo mindset de negócios”, complementa a CEO da Exchange 4 Change, Beatriz Luz.