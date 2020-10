Saiba as medidas sanitárias que a Fuvest adotará no Vestibular de 2021

Direto da Redação

Com o encerramento das inscrições da do Vestibular 2021 da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), os alunos que estão em busca da vaga na instituição pública terão que adotar um protocolo especial devido a Pandemia da Covid-19. Serão 16 diretrizes que visam evitar aglomerações tanto na primeira quanto na segunda fase do vestibular.

“Nossos principais pilares são a preservação da saúde e a segurança de nossos candidatos e colaboradores. Nossos esforços estão voltados para minimizar os riscos e dar tranquilidade a todos nesse processo”, destaca ao Jornal da USP a diretora-executiva da Fuvest e professora da Faculdade de Educação (FE), Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno.

Prevenção e ampliação do horário de abertura dos portões

Dentro do protocolo inclui disponibilização de álcool gel 70%; exigência do uso de máscaras; distanciamento social com manutenção de distância segura de 1,5 m; maior número de locais de prova, com ocupação máxima de 50% do limite de pessoas; permanência de portas e janelas abertas e demarcação de área de fluxo de pessoas de modo a se evitar aglomerações dentro do prédio de aplicação das provas.

Também, haverá fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e protetores faciais, aos colaboradores. Está prevista, ainda, a ampliação do horário de abertura dos portões de acesso ao interior dos prédios, visando a diminuir a aglomeração de candidatos do lado externo.

Veja todas as diretrizes da Fuvest para o Vestibular 2021

1 – Distanciamento social, com manutenção de distância segura de 1,5m entre os candidatos, entre os colaboradores e entre candidatos e colaboradores a todo o tempo, exceto nas situações em que será necessária a proximidade entre colaboradores e candidatos (revista pessoal, identificação facial durante o exame).

2 – Demarcação de área de fluxo de pessoas de modo a se evitar aglomerações dentro do prédio de aplicação das provas.

3 – Ampliação do horário de abertura dos portões de acesso ao interior dos prédios, visando a diminuir a aglomeração de candidatos do lado externo.

4 – Redução da circulação de pessoas no prédio, com a redistribuição dos candidatos em um número maior de locais de prova, garantindo que a ocupação predial não ultrapasse 50% do limite de pessoas em ocupação máxima.

5 – Exigência do uso de máscaras em todos os ambientes de aplicação de prova, por colaboradores e candidatos a todo o tempo, exceto durante a alimentação, que será normatizada por tempo e pela quantidade máxima de pessoas que podem se alimentar simultaneamente (escalonamento) e durante o reconhecimento facial feito pela Fuvest.

6 – Oferta de alimentos de baixa manipulação aos colaboradores, bem como recomendação similar aos candidatos.

7 – Fornecimento de equipamento de proteção individual (EPIs) aos colaboradores da Fuvest: máscara cirúrgica, protetores faciais e luvas (durante contato com a prova) para minimizar o risco de transmissão do SARS-CoV-2.

8 – Disponibilização de álcool-gel 70% em todos os ambientes para a adequada higiene das mãos de colaboradores e candidatos, conforme recomendações do Ministério da Saúde.

9 – Disponibilização de álcool líquido 70% e/ou hipoclorito de sódio 1PPM para limpeza e desinfecção de superfícies antes, durante e após a aplicação das provas, de acordo com a Nota Técnica 22/2020 da Anvisa.

10 – Adequado descarte do lixo conforme o disposto no Comunicado 10 CVS/SAMA 07/2020.

11 – Permanência de portas e janelas abertas, com desligamento de aparelhos de ar condicionado, propiciando ventilação natural das salas em que as provas serão aplicadas.

12 – Estabelecimento de regras para o melhor uso de elevadores: reduzir a lotação máxima, manter o distanciamento mínimo necessário e orientar os funcionários e clientes a não conversarem dentro dos elevadores.

13 – Comunicação clara e efetiva com colaboradores, candidatos, escolas e cursinhos e sociedade em geral: produção de materiais de comunicação com explicações de fácil entendimento sobre a prevenção da covid-19.

14 – Estabelecimento de uma equipe técnica para consultoria em saúde antes, durante e após o exame, para melhor planejamento dos protocolos de prevenção e saneamento de dúvidas durante a aplicação das provas.

15 – Monitorização das condições de saúde dos colaboradores da Fuvest, evitando que pessoas potencialmente contaminadas sejam vetores na instituição ou durante a aplicação das provas.

16 – Envio do material de suporte e de provas em embalagens higienizadas e com o mínimo de manipulação humana possível, de modo a reforçar a segurança do exame e evitar contaminação do material a ser utilizado na aplicação.