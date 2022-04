Saque de até R$ 1.000 do FGTS começa hoje; veja quem tem direito

Direto da redação

A Caixa Econômica Federal começa nesta quarta-feira (20) a liberar uma nova rodada de saques extraordinários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Serão disponibilizados até R$ 1 mil para os trabalhadores nascidos em janeiro.

O pagamento será feito conforme o mês de nascimento do trabalhador e vai até o dia 15 de junho. As liberações ocorrem sempre às quartas e aos sábados. A estimava que disponibilizará mais de R$ 30 bilhões para mais de 40 milhões de trabalhadores no país.

Podem fazer o saque do valor todos os trabalhadores com saldo nas contas ativas ou inativas do FGTS. Ainda que o trabalhador esteja desempregado ou trabalhando informalmente, ele pode retirar o dinheiro. A única exigência é que o mesmo tenha saldo vinculado ao FGTS e respeitar o teto de R$ 1.000.

Os trabalhadores podem consultar a data e o valor do saque extraordinário no aplicativo do FGTS, no site do Fundo, nas agências da Caixa Econômica Federal ou por SMS com o cadastro do número do celular aqui. Para a consulta no site da Caixa, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep) que consta na carteira de trabalho.

No aplicativo, é possível incluir informações cadastrais para criação de Conta Poupança Social Digital. O trabalhador também pode informar se não quiser o saque extraordinário. Neste caso, o débito não será realizado na conta do Fundo.

Se o valor já tiver sido creditado, o trabalhador pode desfazer o crédito na Conta Poupança Social Digital até 10 de novembro.

No caso da não movimentação da conta após o crédito dos valores até 15 de dezembro, os recursos serão retornados à conta do FGTS com correção e sem prejuízo ao trabalhador.