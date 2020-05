Secretaria de Transportes de Taboão distribui máscaras para uso no transporte público

Por Victor Simões, Comunicação PMTS

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana tem distribuído máscaras faciais confeccionadas por alunos e professores da Escola de Moda, Beleza e Estética (Lado a Lado Saporito) para motoristas das linhas circulares do serviço de transporte público do município, passageiros e taxistas. O intuito é garantir a proteção dos profissionais e usuários dos transportes, em meio à pandemia do novo coronavírus. Até o momento, foram distribuídas 2000 máscaras.

A Prefeitura de Taboão, por meio da portaria n° GS 004/2020, determinou o uso obrigatório de máscaras no transporte público municipal a partir da última segunda-feira (4). A medida também se aplica nos terminais municipais de ônibus, em táxis e para empresas de aplicativos de transporte. A fiscalização tem sido realizada pelos próprios agentes da Secretaria de Transportes.

Motoristas e passageiros que descumprirem o que determina a portaria estarão sujeitos a penalidades. “A distribuição de máscaras atende a obrigatoriedade do uso desses equipamentos de proteção que entrou em vigor no município. A segurança dos motoristas e usuários do transporte público é prioridade em Taboão da Serra”, explicou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Dr. Gerson Brito.

Além de estabelecer o uso obrigatório de máscaras no transporte, a Prefeitura tem fiscalizado a higienização dos ônibus das linhas circulares. A ação é realizada diariamente na garagem da empresa que realiza o serviço de transporte público no município.