Sérgio Moro pede demissão do Ministério da Justiça

Por Samara Matos, na redação

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, anunciou a demissão nesta sexta-feira (24). O movimento ocorreu após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, ser publicada nesta madrugada no Diário Oficial da União, e foi anunciada em coletiva de imprensa realizada na sede da pasta, em Brasília.

Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro de exonerar Valeixo por interesses pessoais. “O presidente me disse, mais de uma vez, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, obter informações, relatórios de inteligência. E realmente não é o papel da Polícia Federal de prestar esse tipo de informação, elas devem ser preservadas.” disse Moro, em entrevista coletiva.

A principal preocupação do ministro da Justiça era com a garantia da autonomia da instituição, para que a PF pudesse continuar conduzindo as suas investigações sem interferência política. O pedido de demissão de Moro acrescentou uma crise política ao cenário de situação econômica difícil pelo qual o país passa devido à pandemia do coronavírus.

Conhecido pelo trabalho como juiz federal a frente da operação Lava Jato, Sergio Moro aceitou o convite de Bolsonaro para se tornar ministro da Justiça e Segurança Pública, chamado de “superministério” pouco depois do segundo turno das eleições, em 2018. O ex-juiz federal deixa a pasta após um ano e quatro meses no primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro.