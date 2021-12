Soul Bilíngue abre inscrições para 330 vagas em programa gratuito de estudo internacional

Direto da redação

A Soul Bilíngue abriu inscrições para o processo seletivo da turma do primeiro semestre de 2022. São 330 vagas para o programa gratuito de estudo internacional. Em suma, a ONG oferece bolsas, imersão na língua inglesa, mentorias e acolhimento emocional.

Os candidatos devem ter entre 18 e 26 anos de idade, estudar em escola pública e ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As inscrições estão abertas até dia 10 de dezembro no site da Soul Bilíngue. Há uma taxa social de R$ 25 para se candidatar.

As bolsas são destinadas a jovens de baixa renda das regiões Sudeste e Nordeste.

Os aprovados participarão de uma imersão de inglês ao longo de aproximadamente seis meses. As aulas serão realizadas todos os sábados, com encontros on-line nas noites das quartas-feiras. Cada estudante terá um mentor individual para prática de conversação, além de acolhimento emocional com psicólogos voluntários no decorrer do processo.