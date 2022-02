Suspeito de tentar sequestrar crianças na porta da escola de Itapecerica da Serra é preso

Direto da redação

A polícia prendeu um homem acusado de tentar sequestrar e estuprar crianças em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Willian estava num carro prata quando foi abordado pela polícia e instantes antes da prisão, a mãe de uma criança de 6 anos que brincava na rua de casa tinha comunicado à polícia sobre uma tentativa de sequestro envolvendo o filho dela. A mulher contou à polícia que ele tentou agarrar o filho dela pelo braço e colocá-lo a força dentro do carro.

Testemunhas confirmam as tentativas de sequestro, no carro a polícia encontrou preservativo e um carrinho de brinquedo, na região do Jardim Branca Flor.