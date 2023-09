Taboão da Serra terá “Festa do Peão” nos dias 17, 18 e 19 de novembro; veja atrações e local do show

Direto da Redação

Foram anunciados nesta terça-feira (26) as atrações sertanejas da Festa do Peão de Taboão da Serra, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Entre as atrações estão Simone Mendes, Henrique e Juliano e Zé Neto & Cristiano, além de outras duplas que abrem as apresentações.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas devem começar a ser vendidos a partir da próxima semana. “Vamos gerar empregos e teremos muita diversão. Será uma grande festa familiar com estrutura da arena 100% coberta. Terá praça de alimentação com bastante variedade, camarotes Brahma, e os megas shows. São três dias com casa cheia”, diz Valtinho Pereira, organizador do evento.

GRADE DE SHOWS

Dia 19 de novembro (sexta-feira): Simone Mendes / Forró Saborear

Dia 20 de novembro (sábado): Henrique e Juliano / Rayane e Rafaela

Dia 21 de novembro (domingo): Zé Neto & Cristiano / Bruno César e Rodrigo

LOCAL

A “Festa do Peão de Taboão da Serra” vai acontecer às margens da Rodovia Régis Bittencourt, altura do km 271, bem pertinho da região central. O local é o mesmo que o presidente Lula – ainda na campanha – fez seu comício em 2022 e fica pertinho do Taboão Plaza Outlet e da Universidade Fecaf.