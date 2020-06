Taboão/Magnus distribui meia tonelada de alimentos para comunidades carentes

Por Ricardo Lima

O Futsal Feminino Taboão/Magnus Futsal realizou na tarde desta terça-feira, 23 de junho, a doação de uma tonelada e meia de alimentos e kits de produtos de higiene para comunidades carentes do município. O projeto, desenvolvido pelo time de futsal feminino em parceria com a empresa Magnus, tem como objetivo arrecadar e distribuir mensalmente cestas básicas que serão destinadas a bairros que concentram grande número de famílias em situação de vulnerabilidade. As atletas Natalinha, Su Reis, Fezinha, Lorrana e Tuca, participaram da entrega dos alimentos.

Segundo a treinadora do Taboão/Magnus, Cris Souza, a ação tem preocupações além das quatro linhas. “Eu agradeço a Magnus pela preocupação com as pessoas da nossa cidade nesse momento tão desafiador. Sigo na esperança de mais pessoas se sensibilizem em prol de ajudar o próximo. Já recebemos muita ajuda e nesse momento especial, é gratificante poder retribuir de alguma forma”, falou.

O objetivo da ação é ajudar famílias que passam por dificuldades e assim minimizar as consequências deixadas pela crise da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 130 famílias dos bairros Pq. Laguna, Jd, Saporito e CSU foram beneficiadas com a entrega de cestas básicas e kits de higiene. Os kits contêm: arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, café, a também produtos de higiene como detergente, cândida e sabonete.