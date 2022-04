Uber passa a mostrar destino e valor antes dos motoristas aceitarem a corrida

Segundo a empresa, o novo recurso está disponível em todas as capitais do país. O Uber afirmou ainda que a tela de oferta está disponível para motoristas de outras “centenas de municípios que fazem parte das maiores regiões metropolitanas” do país, mas não especificou quais são essas cidades.

Antes dessa mudança, o motorista só via uma estimativa do percurso até o ponto de encontro do usuário. Agora, além de conferir o destino, a tela de oferta de viagem também passa a mostrar o valor total em reais que o motorista receberia com a corrida, incluindo o adicional de preço dinâmico, quando esse recurso estiver ativo.

Segundo a empresa, no novo modelo, o cálculo de ganhos do motorista deixa de ser fixo e passa a incluir mais variáveis. Antes, eram considerados tempo e distância em cada corrida. Agora, o Uber afirma que o preço da corrida leva em consideração o trajeto até o passageiro, o horário do dia e o perfil da viagem.

Segundo o Uber, a medida visa diminuir as desistências e os cancelamentos de corridas no aplicativo, um dos efeitos colaterais da alta dos combustíveis. Como o g1 informou no último mês, cada alta nos preços cai como uma bomba nos grupos de conversa dos motoristas do app.