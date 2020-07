Venda do atacante Gustagol pode render mais de R$ 3 milhões ao Cats

Direto da redação

Revelado pelo Clube Atlético Taboão da Serra (CATS) na Copa São Paulo de 2016, o atacante Gustagol foi anunciado nesta quinta-feira (23) como jogador do Jeonbuk Motors, time da primeira divisão da Coréia do Sul.

De acordo com o site Globo Esportes, a negociação é mantida em sigilo, mas giro em torno dos US$ 3 milhões, cerca R$ 16,32 milhões. O Inter receberá 15% desse valor estabelecido em contrato, perto de R$ 2,4 milhões. Dono de 30%, o Corinthians fica com quase R$ 5 milhões.

O CATS tem direito a 20% do passe do atleta, que lhe renderia mais de R$ 3 milhões, assim como o Criciúma, detentor de 35% do passe.