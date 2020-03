Vereador e servidor da Câmara de Taboão realizam exames para saber se estão com coronavírus

Por Allan dos Reis, na redação

O vereador de Taboão da Serra, Professor Moreira (PDT), está em isolamento em casa após apresentar sintomas semelhantes aos causados pelo novo coronavírus (Covid-19). O mal estar começou no final de semana e o político foi até o Hospital Family, onde realizou o teste do vírus. O resultado deve sair em 7 dias.

Além dele, segundo a assessoria de imprensa da Câmara, outro servidor – que não teve a identidade revelada – também é suspeito de ter contraído o coronavírus.

Vereador Professor Moreira faz exames para saber se está com coronavírus. (Foto: Arquivo)

“Estou bem, Graças a Deus. Senti mal estar no final de semana e fui ao médico hoje [na segunda]. Ele fez alguns exames e o resultado demora cerca de sete dias para sair. Entendi que por respeito à todas as pessoas que tenho contato todos os dias, resolvi me afastar até sair o resultado. Estou em isolamento e afastado para que saia o resultado e eu possa trabalhar tranquilamente, sabendo que não prejudico a ninguém. É meu maior objetivo”, diz Moreira ao Taboão em Foco por áudio.

Nesta segunda (16), o presidente Marcos Paulo (Cidadania) anunciou que as sessões legislativas, realizadas às terças-feiras, não terá acesso liberado do público. Apenas os vereadores, imprensa e servidores podem acompanhar as sessões.